В Пермском крае увеличили награду за отстрел волков до 23 тыс. рублей Решение принято для обеспечения безопасности людей и домашних животных Поделиться Поделиться Твитнуть

С 2022 года в Пермском крае увеличится вознаграждение за отстрел волков — за добычу одного хищника на территории охотничьих угодий будет выплачиваться 23 тыс. руб. (сейчас 20 тыс. руб.) Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое правительство.

Решение принято «для обеспечения безопасности людей, домашних животных и предотвращения ущерба природе».

Напомним, выплаты из бюджета за отстрел волков начались в 2020 году. В минприроды отмечают эффективность такой меры. Так, в 2016 году охотниками было отстрелено 67 волков, а в 2020 году — 214 особей. С начала этого года в крае отстрелено уже 227 хищников.

По словам специалистов, для обеспечения безопасности необходимо ежегодно сокращать популяцию волков на 250 особей.

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