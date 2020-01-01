Елена Синица Реготделение «Единой России» потратило на выборы в Госдуму 35 млн руб. Спонсорами партии выступили три фонда регионального сотрудничества и развития Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным крайизбиркома, региональное отделение «Единой России» потратило на выборы в Госдуму 35 млн руб. (столько же и поступило в избирательный фонд).

В качестве спонсоров партии указаны Национальный и Пермский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (по 7 млн руб. каждый) и Оренбургский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (3,5 млн руб.).





В то же время реготделение «Справедливой России — за правду» потратило 204,2 тыс. руб. (столько же поступило), а краевое отделение ЛДПР — 41,4 тыс. руб. (поступила такая же сумма).





Напомним, ранее сообщалось, что больше всего на выборы в Госдуму по «пермским» округам потратилась Ирина Ивенских.

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