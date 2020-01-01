Елена Синица Больше всего на выборы в Госдуму по «пермским» округам потратилась Ирина Ивенских На её избирательный счёт поступило 40 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Ивенских

Константин Долгановский

Крайизбирком опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных по «пермским» округам в Госдуму.

Больше всего на выборы потратилась кандидат от «Единой России» Ирина Ивенских (округ №61). На её избирательный счёт поступило 40 млн руб., из которых она потратила 32,4 млн руб.





В числе спонсоров указаны Национальный, Башкортостанский, Оренбургский, Пермский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (каждый по 8 млн руб.).





Также поддержку оказали Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития и Фонд поддержки будущих поколений (по 4 млн руб.).





Дмитрию Скриванову (округ №60) кампания обошлась в 4,9 млн руб. (всего поступило 5 млн руб.).





Роман Водянов (округ №59) и Игорь Шубин (округ №58) израсходовали по 2,9 млн руб. При этом на счету Водянова было 3 млн руб., Шубина — 6,4 млн руб.

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