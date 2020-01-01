Андрей Стрельцов Руководство БК «Парма» озвучило задачи на сезон Приоритет отдан выступлению на международной арене Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В чемпионате Единой Лиги ВТБ «Парма» поставила целью завоевать место, которое даёт право без квалификационного отбора, напрямую играть в Лиге чемпионов ФИБА. Напомним, в сентябре пермский клуб пытался пробиться в этот турнир, но в решающем поединке уступил БК «Прометей».

Как рассказал генеральный директор БК «Парма-Париматч» Александр Башминов в интервью радиостанции «Вести-ФМ», клуб планирует также в этом сезоне выйти в финал Кубка ФИБА. В этом еврокубке «Парма» стартует 13 октября матчем против чешской «Опавы» на своей площадке.

Также руководство «Пармы» надеется, что финал четырёх Кубка ФИБА удастся организовать будущей весной в Перми.

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