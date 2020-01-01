Олеся Максименко В Прикамье чуть уменьшилось количество «заражённых» территорий Коронавирус выявлен в 30 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи коронавируса были диагностированы в 30 муниципалитетах Пермского края. Наибольшее количество заражённых — в столице региона, Краснокамском округе и Пермском районе: 260, 37 и 30 случаев соответственно.

Кроме того, 23 инфицированных выявлены в Чусовском округе, 22 — в Березниках, 18 — в Красновишерском округе, 17 — в Кунгуре, в Верещагинском округе — 16, в Горнозаводском — 15, в Карагайском — 12, в Соликамском — 11, в Гремячинском и Кунгурском — по девять, в Очёрском — восемь, в Кишертском — семь, в Губахе — пять.

В Ординском и Сивинском округах инфицированы по четыре жителя, в Суксунском, Добрянском и Чердынском — по три, в Нытвенском и Лысьвенском — по два, в Александровском, Берёзовском, Гайнском, Ильинском, Октябрьском, Уинском и Чернушинском — по одному.

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