Елена Синица С 1 ноября часть пермских автобусов изменит маршруты и расписание Изменения коснутся шести маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 1 ноября в Перми шесть автобусов изменят свои маршруты.

Так, автобус №10 перенаправят на шоссе Космонавтов. Тогда в прямом направлении автобусы будут следовать от шоссе Космонавтов по улицам Качалова, Мира, Космонавта Леонова, далее без изменений. В обратном направлении они будут ехать по улице Космонавта Леонова до шоссе Космонавтов и затем по прежнему маршруту.

На автобусе №19 по будним дням первый рейс от микрорайона Липовая гора будет перенесён на 5:45.

Автобусы №28 и №29 будут заезжать на остановочный пункт «Театр «Ироничная компания» в обоих направлениях.

На маршруте №44 р следующие до остановки «Микрорайон Кислотные дачи» рейсы продлят до остановки «Школьная».

На автобусном маршруте №59 основная часть автобусов будет следовать по маршруту «Микрорайон Юбилейный — микрорайон Нагорный». В прямом направлении они будут идти по улицам Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова до остановочного пункта «Микрорайон Нагорный». В обратном направлении — по улицам Космонавта Леонова, Геологов, Композитора Глинки, Архитектора Свиязева и затем без изменений.

Часть рейсов будет ходить по направлению «Микрорайон Юбилейный — улица Милиционера Власова». В прямом и обратном направлениях будет совершаться заезд на остановочный пункт «Аэропорт Бахаревка». Затем эти рейсы будут возвращаться на ул. Архитектора Свиязева, следовать до ул. Космонавта Леонова — и далее по маршруту следования до остановки «Ипподром».

На автобусном маршруте №64 скорректируют расписание, так как увеличилось число автобусов по выходным дням.

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