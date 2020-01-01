Олеся Максименко Пермскому краю одобрен инфраструктурный кредит почти на 8 млрд руб. Средства пойдут на комплексное развитие территорий столицы региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 7 октября, Правительственная комиссия РФ приняла решение выдать Прикамью инфраструктурный кредит на 7,99 млрд руб., передаёт пресс-служба краевого правительства.

Как сообщалось ранее, средства пойдут на комплексное освоение микрорайонов Ива, Вышка-2 и ДКЖ в Перми. Помимо возведения жилых домов, в микрорайонах Ива и Вышка-2 частично будет профинансирован первый этап строительства перехода ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная. В микрорайоне ДКЖ — строительство многофункциональной спортивной арены и общеобразовательной школы с музыкальным уклоном.

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