Олеся Максименко Пермское «Счастье» отправится на склад После ремонта пассажирских причалов его обещают вернуть Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе одна из визитных карточек Перми — арт-объект «Счастье не за горами» — будет демонтирован. Храниться он будет на складе.

Как сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики городской администрации, арт-объекту обеспечат надлежащие условия хранения, чтобы избежать его порчи. После окончания ремонта пассажирских причалов у Речного вокзала, который продлится до декабря 2022 года, достопримечательность вернётся на прежнее место.

Напомним, ранее руководитель городского департамента по культуре Василий Головин предположил, что за это время арт-объект тоже можно отреставрировать и установить временно рядом с Музеем современного искусства PERMM. Он уверил также, что «Счастье не за горами» не начнут демонтировать, пока его новое месторасположение не будет согласовано.

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