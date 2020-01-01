Олеся Максименко
В Пермском крае 527 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки от COVID-19 скончались 28 человек
По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае вновь зафиксирован высокий показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе COVID-19 диагностирован у 527 человек.
В числе заболевших — 40 детей и 277 жителей старше 50 лет.
488 пациентов проходят лечение амбулаторно, 39 — в больницах Прикамья.
За минувшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 28 человек, 328 жителей выздоровели.
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