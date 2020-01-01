Олеся Максименко Питание учеников в Октябрьском организовано с нарушениями С просьбой проверить школу в прокуратуру обратились родители Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам прокурорской проверки, проведённой в Октябрьской СОШ №2, выяснилось, что питание школьников в общеобразовательном учреждении было организовано с нарушениями, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

С просьбой проверить организацию питания в надзорное ведомство обратились родители школьников. В итоге было установлено, что в школе не соблюдалась кратность приёма еды учеников 7–11 классов, масса готовых блюд в примерном 10-дневном меню занижена, а оборудование столовой и вспомогательных помещений находилось в ненормативном состоянии.

Директору школы и организующему питание индивидуальному предпринимателю внесены представления, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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