Елена Синица Больше всего на выборах в краевой парламент потратила «Единая Россия» Партия израсходовала 39,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Крайизбирком опубликовал данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий во время выборов в Законодательное собрание Прикамья.

Так, по данным на 16 сентября, на счёт партии «Единая Россия» поступило 45,6 млн руб., потрачено — 39,3 млн руб. В числе основных спонсоров партии оказались «НФПР Сотрудничества и развития» (3,5 млн руб.), ООО «СТРОЙДОРСЕРВИС» (2,1 млн руб.), ООО «Соликамскбумпром» (2 млн руб.), ООО «Комос групп» (1 млн руб.).

Также на счёт партии от 40 человек поступили пожертвования на общую сумму 2,9 млн руб.

На счёт ЛДПР поступило 25,6 млн руб. Эту сумму партия израсходовала полностью. Согласно данным избиркома, спонсором партии выступило ООО «Синтез-Н» (646,8 тыс. руб.).

КПРФ потратила 15,4 млн руб. Всего на счёт поступило 15,5 млн руб. В числе спонсоров — ООО «Покров-гарант» (50 тыс. руб.) и ООО «Фанклимат» (35,4 тыс. руб.). Кроме этого, в документе значатся пожертвования от 10 человек на общую сумму 517,6 тыс. руб.

«Справедливая Россия — За правду» израсходовала 8,3 млн руб. (всего поступило 17,7 млн руб.).

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» израсходовала на выборы 5,6 млн руб., а всего на счёт партии поступило 7,6 млн руб.

На счету у «Зелёной альтернативы» всего было 8,4 млн руб. Из них партия потратила на кампанию 4,2 млн руб.

На счёт «Яблока» поступило 3,2 млн руб., потрачено — 3 млн руб.

«Коммунисты России» потратили 1,8 млн руб. (всего поступило 2,5 млн руб.), «Новые люди» —1,7 млн руб. (на счёт поступило столько же). Меньше всего на выборы потратилась партия «Родина» — 208,8 тыс. руб.

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