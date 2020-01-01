Елена Синица Бывшему главврачу Центра медпрофилактики грозит пять лет лишения свободы Также Марине Друговой могут запретить занимать определённые должности два года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура предложила приговорить бывшего главврача ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марину Другову к пяти годам лишения свободы с ограничением свободы на восемь месяцев. Кроме этого, предлагается лишить Другову права занимать определённые должности на два года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Напомним, по версии следствия, в период с ноября 2014 года по июнь 2019 года Марина Другова заключала фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями на выполнение работ и оказание услуг, которые фактически не выполнялись и не оказывались либо выполнялись самими работниками медцентра.

В результате денежные средства выводились и обналичивались через подконтрольные ООО и ИП по фиктивным договорам. Также Другова и её подельница фиктивно трудоустраивали сотрудников в Центр медицинской профилактики без реального выполнения ими трудовых обязанностей. Заработная плата таким сотрудникам перечислялась на банковские карты, которые находились в пользовании обвиняемых.

Ущерб, причинённый министерству здравоохранения Пермского края, составил больше 2 млн руб. На похищенные денежные средства, а также имущество обвиняемых наложен арест. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде денежного залога и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марину Другову обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Она обвиняется в шести эпизодах противоправной деятельности.

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