Елена Синица Росгвардия заступит на охрану Пермского госуниверситета 11 октября Во второй половине октября в вузе пройдут пять тренировок по разным видам угроз Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Начиная с 11 октября безопасность сотрудников и студентов ПГНИУ будет обеспечивать ФГУП «Охрана» Росгвардии. Об этом сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников в своём личном профиле в Instagram.

Поясняется, что представители этой организации будут находиться во входных группах на территорию вуза.





До 10 октября дополнительную безопасность в вузе обеспечивает полиция.





Сейчас вход на территорию кампуса осуществляется по спискам, которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом РФ, отметил Красильников. «Как только СКР закончит работу на территории вуза, доступ в него станет свободным», — написал ректор. ⠀ Он также сообщил, что сейчас сотрудники вуза получают новые инструкции по экстренным ситуациям. Во второй половине октября пройдут пять тренировок по разным видам угроз:

«Они будут включать отработку чёткого плана действий в случае вооруженного нападения, пожара, захвата заложников, взрыва в здании и обнаружения взрывного устройства».





Напомним , ранее сообщалось, что в общежитиях ПГНИУ вдвое увеличен численный состав охраны.





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