В общежитиях ПГНИУ вдвое увеличено число охранников
С октября к охране территории университета могут привлечь Росгвардию
Пермский университет ведёт переговоры о привлечении к охране территории ПГНИУ бойцов Росгвардии, об этом сообщили в пресс-службе вуза.
В университете добавили, что уже сейчас в общежитиях ПГНИУ вдвое увеличен численный состав охраны. Такое же увеличение ожидается на входных группах в кампус.
В течение месяца в вузе проведут внеплановые занятия и практические тренировки для отработки действий во время чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров пришёл с оружием на территорию кампуса ПГНИУ и открыл стрельбу по прохожим. В результате шесть человек погибли и более 40 получили ранения.
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