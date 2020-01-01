В общежитиях ПГНИУ вдвое увеличено число охранников С октября к охране территории университета могут привлечь Росгвардию Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Пермский университет ведёт переговоры о привлечении к охране территории ПГНИУ бойцов Росгвардии, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В университете добавили, что уже сейчас в общежитиях ПГНИУ вдвое увеличен численный состав охраны. Такое же увеличение ожидается на входных группах в кампус.

В течение месяца в вузе проведут внеплановые занятия и практические тренировки для отработки действий во время чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров пришёл с оружием на территорию кампуса ПГНИУ и открыл стрельбу по прохожим. В результате шесть человек погибли и более 40 получили ранения.









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