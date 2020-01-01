Елена Синица
В Минздраве прокомментировали очередь у пермской ГКП №2
Сейчас запись на приём пациентов возобновлена
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В среду, 6 октября, в социальных сетях появились фото с огромной очередью пациентов у городской поликлиники №2 на ул. Братьев Игнатовых. По словам очевидцев, очередь сформировалась из пациентов, которые находятся на больничном листе.
Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минздраве, из-за ограничения оказания плановой медицинской помощи запись на приём в ГКП №2 была отменена.
Однако сейчас, для того чтобы сократить время ожидания приёма, в поликлинике решено возобновить запись на приём пациентов, находящихся на больничном листе. Их на конкретное время будут записывать лечащие врачи.
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