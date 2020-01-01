Елена Синица В Прикамье выявлено 518 новых случаев заражения коронавирусом За сутки умерло ещё 27 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 518 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 61 человек лечится в больницах, 457 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 200 пациентов мужского пола, 318 — женского. Также среди заболевших 53 ребёнка. В возрасте от 15 до 29 лет заболел 51 человек, от 30 до 49 лет — 163 человека, 173 в возрасте 50-64 и 78 человек старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.





С начала пандемии, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 104 614.





Сейчас в больницах края находится 4323 человека, из которых к аппаратам ИВЛ подключены 187.





Доля свободного коечного фонда составляет 11,2%.





За эти же сутки выздоровело 518 человек, умерло — 27.

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