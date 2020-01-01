Олег Антонов Центр спортивной подготовки Пермского края арендовал УДС «Молот» на 11 месяцев Цена аренды — 13,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС Молот

Константин Долгановский

Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края Елена Неганова и конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Береснев пролонгировали договор об аренде УДС «Молот». Спортивный объект арендуется ЦСП на 11 месяцев, цена составит 13,5 млн руб. Данные содержатся в СБИС.

Как пояснили в пресс-службе краевого минспорта, на протяжении нескольких лет УДС «Молот» арендуется краевыми властями (управляется Центром спортивной подготовки Пермского края), благодаря чему объект поддерживается в нормативном состоянии и используется по назначению. Аренда включает покрытие налога на имущество, что указано в соглашении, и расходы, связанные с работами по приведению объекта в нормативное состояние (соблюдение правил безопасности, требований лиг). Общий объём — порядка 30 млн руб., из них 16 млн — налоговая база. 13,5 млн руб. — это траты на непосредственное содержание объекта.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что торги имущественного комплекса УДС «Молот» приостановлены. УФАС рассмотрит поступившую жалобу 7 октября.





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