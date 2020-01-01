С 2022 года в Пермском крае планируют ввести Единую цифровую карту жителя Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2022 года в Пермском крае начнётся внедрение проекта «Единый цифровой профиль жителя», об этом на заседании краевого правительства сообщил руководитель регионального Центра информационного развития Евгений Катаев.

Цифровая карта, которая будет работать на базе мобильного приложения «Управляем вместе», сможет заменить уже действующие карты: школьника, транспортную, Пушкинскую и пр., уточняет «Рифей».

С ее помощью можно будет оплачивать парковку автомобиля, шеринг спортивного инвентаря и велосипедов, проезд в общественном транспорте, билеты в театры, музеи или на спортивные мероприятия, питание учащихся в школах и вузах, получать льготы и социальные выплаты и т. д.

По замыслу разработчиков, при этом региональный портал «Управляем вместе» трансформируется в универсальную сервисную платформу взаимодействия с жителями.

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