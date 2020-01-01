В Пермском крае пройдёт проверка систем оповещения населения В минтербезе просят сохранять спокойствие и порядок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 6 октября состоится комплексная техническая проверка системы оповещения населения. Мероприятие проводится с включением сирен, сообщили в минтербезе региона.

Как уточнили в ведомстве, в 10:40 будет подан звуковой сигнал, означающий «Внимание всем!».

В 10.43–10.45 планируется перехват телерадиовещания.

Дело в том, что при реальной чрезвычайной ситуации, услышав звук сирены, граждане должны включать телевизор или радио для получения инструкций по дальнейшим действиям.

Проверка системы оповещения проводится ежегодно по всей стране в рамках тренировки по гражданской обороне.





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