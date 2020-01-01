Пермского стрелка Тимура Бекмансурова скоро допросят следователи Студент идёт на поправку, врачи готовятся перевести его в обычную палату Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров в реанимации / фото: Shot

В сети появилось фото Тимура Бексмансурова в реанимации краевой больницы. На нём видно, что студент отключён от аппарата ИВЛ и находится в сознании. Врачи говорят, что он уже может общаться и готовятся перевести его в обычную палату, где пермского стрелка, наконец, допросят следователи, сообщает telegram-канал Shot.

Как уточняет telegram-канал Mash, пока Бекмансуров может общаться только записками, говорить не может из-за трахеостомы (отверстия) в горле.

Также Mash стало известно, что в университете и в пермских школах начали проводить психологические тесты среди учащихся для выявления потенциально опасных учеников. Несколько школ Перми подтвердили изданию информацию о проведении тестов, но раскрывать их содержание отказались.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В итоге шесть человек погибли, более 40 — пострадали.

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