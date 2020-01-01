Елена Бардукова Определён подрядчик на ремонт трамвайных путей в центре Перми Победителем стал единственный участник аукциона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Текущий ремонт трамвайных путей в центре Перми выполнит ЗАО «Микма». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Общество стало единственным участником аукциона. При начальной цене контракта в 71,5 млн руб. компания выразила согласие выполнить работы чуть менее чем за 71,2 млн руб.

Согласно техническому заданию, предполагается провести текущий ремонт на совмещённых участках трамвайных путей на ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Парковая и на ул. Куйбышева от ул. Петропавловская до ул. Ленина.

Подрядчик должен поменять рельсошпальную решётку, деревянные шпалы, костыли и прокладки, провести сварку рельсовых стыков и заменить железобетонные плиты.

Все работы по текущему ремонту должны быть завершены до 30 ноября 2022 года.

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