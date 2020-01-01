Мария Сыропятова
На ремонт трамвайных путей в центре Перми потратят 71 млн руб.
Срок выполнения работ до 30 ноября 2022 года
Администрация Перми собирается отремонтировать трамвайные пути на улицах Ленина и Куйбышева за 71 млн руб. Торги с такой начальной стоимостью объявлены на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, предполагается провести текущий ремонт на совмещённых участках трамвайных путей на ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Парковая и на ул. Куйбышева от ул. Петропавловская до ул. Ленина.
Подрядчик в рамках контракта должен поменять рельсошпальную решётку, деревянные шпалы, костыли и прокладки. Также должна быть проведена сварка рельсовых стыков и замена железобетонных плит.
Общая протяженность рельсовой нити, подлежащей замене – 2,1 км. А площадь ремонтируемого дорожного покрытия – 5,5 тыс кв.м. Замене подлежат 1 тыс 764 деревянные шпалы, также в рамках контракта должны быть сварены 202 стыка.
Срок выполнения работ до 30 ноября 2022 года
Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 29 сентября 2021 года.
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