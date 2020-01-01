Мария Сыропятова На ремонт трамвайных путей в центре Перми потратят 71 млн руб. Срок выполнения работ до 30 ноября 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Администрация Перми собирается отремонтировать трамвайные пути на улицах Ленина и Куйбышева за 71 млн руб. Торги с такой начальной стоимостью объявлены на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, предполагается провести текущий ремонт на совмещённых участках трамвайных путей на ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Парковая и на ул. Куйбышева от ул. Петропавловская до ул. Ленина.

Подрядчик в рамках контракта должен поменять рельсошпальную решётку, деревянные шпалы, костыли и прокладки. Также должна быть проведена сварка рельсовых стыков и замена железобетонных плит.

Общая протяженность рельсовой нити, подлежащей замене – 2,1 км. А площадь ремонтируемого дорожного покрытия – 5,5 тыс кв.м. Замене подлежат 1 тыс 764 деревянные шпалы, также в рамках контракта должны быть сварены 202 стыка.

Срок выполнения работ до 30 ноября 2022 года

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 29 сентября 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.