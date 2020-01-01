Олеся Максименко Наибольшее количество заболевших коронавирусом — жители Перми Также в лидерах — Пермский район и Октябрьский округ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в целом за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у жителей 30 муниципалитетов Прикамья.

Традиционно высокий показатель у краевой столицы — 196 заболевших. Также коронавирус подтверждён у 52 жителей Пермского района, 48 — Октябрьского окргуа, 35 — Кишертского, 27 — Кишертского, 26 — Соликамского, 21 — Осинского, 15 — Чернушинского.

В Бардымском округе инфицированы 14 человек, в Березниках — 11, в Куединском округе — 10, в Чайковском — восемь, в Чусовском округе — семь, в Берёзовском и Ординском округах — по пять, в Кунгуре, Суксунском и Еловском округах — по четыре, в Кунгурском округе — три.

По два новых случая заражения выявлено в Кудымкаре, Александровском, Горнозаводском, Добрянском, Краснокамском, и Уинском округах, по одному — в ЗАТО Звёздный, Верещагинском, Лысьвенском, Сивинском и Частинском округах.

территориях инфицированы по 1 заболевшему. Это Верещагинский и Лысьвенский, а также Сивинский и Частинский муниципальные округа и ЗАТО Звездный.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.