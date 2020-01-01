Олеся Максименко Определены председатели комитетов Пермской городской думы Персональный состав будет опубликован в ближайшее время Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Во вторник, 5 октября, состоялось первое пленарное заседание Пермской городской думы седьмого созыва, в ходе которого были избраны председатели думских комитетов.

Так, комитет по бюджету и налогам возглавила первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник, комитет по городскому хозяйству — заместитель председателя Максим Спиридонов, комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами — депутат Михаил Бесфамильный.

Михаил Бесфамильный, депутат Пермской городской думы:

— Наша главная задача на ближайшие два года — закончить все те проекты, которые были начаты в рамках празднования 300-летия города Перми, и, соответственно, продолжить объекты, которые начнутся в ближайшее время и планируются к завершению на 2024 год. Также одна из основных задач комитета на сегодняшний день — сохранять темпы реализации инвестиционных проектов рассматривать различные варианты для дальнейшего развития города.

Депутат Арсен Болквадзе был избран председателем комитета по экономическому развитию, депутат Михаил Черепанов — по пространственному развитию и благоустройству, депутат Наталья Рослякова — по социальной политике, депутат Василий Кузнецов — по местному самоуправлению.

«В первую очередь депутатам нужно будет погрузиться в проект бюджета 2022 года. Он уже в октябре поступит в Думу, времени на раскачку нет. Считаю, что у нас достаточно сбалансированный состав — есть немало опытных депутатов. Уверен, что и те, кто впервые избран, достойно себя проявят. Мы будем учитывать интересы каждого депутата и стараться находить компромиссы для того, чтобы наши решения были максимально выверенными», — подчеркнул председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

В ближайшее время на сайте Пермской городской думы будет опубликован персональный состав думских комитетов.

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