Андрей Стрельцов Пермские пилоты стали десятикратными Чемпионами России Они выиграли звание сильнейших в классе поршневые самолёты, высший пилотаж Поделиться Поделиться Твитнуть

Команда Пермского края одержала победу на Чемпионате России по самолётному спорту. Турнир прошёл на аэродроме «Усмань-Шаршки» в Липецкой области.

В классе «поршневые самолёты, высший пилотаж» пермяки выступили на «EXTRA-330LC». Второе место заняла команда Московской области, бронза — у сборной Москвы.

В многоборье в личном зачёте победителем стал Александр Васильев (Москва), серебро у нашего земляка Владимира Котельникова, бронза также у пермского пилота Василия Плотникова.

Всего за победу боролось 23 пилота из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, Воронежской области, ХМАО Югра.

Командная победа пермяков стала десятой на чемпионатах страны по самолётному спорту за всю историю соревнований.

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