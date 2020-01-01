Елена Синица
Пермский аэропорт встретил
1,5-миллионного пассажира
Он летел из Перми в Челябинск
Во вторник, 5 октября, международный аэропорт «Большое Савино» встретил 1,5-миллионного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.
Таким пассажиром стал пермяк Антон Виноградов, который летел по маршруту Пермь — Челябинск. Его определили на регистрации рейса авиакомпании «Red Wings».
От аэропорта пассажир получил фирменные сувениры, а от авиакомпании «Red Wings» —сертификат на бесплатный перелёт по маршрутной сети перевозчика.
В пресс-службе отмечают, что в 2019 году 1,5-миллионного пассажира встретили в конце ноября, а в этом году — на два месяца раньше.
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