Елена Синица Пермский аэропорт встретил 1,5-миллионного пассажира Он летел из Перми в Челябинск Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 5 октября, международный аэропорт «Большое Савино» встретил 1,5-миллионного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

Таким пассажиром стал пермяк Антон Виноградов, который летел по маршруту Пермь — Челябинск. Его определили на регистрации рейса авиакомпании «Red Wings».

От аэропорта пассажир получил фирменные сувениры, а от авиакомпании «Red Wings» —сертификат на бесплатный перелёт по маршрутной сети перевозчика.

В пресс-службе отмечают, что в 2019 году 1,5-миллионного пассажира встретили в конце ноября, а в этом году — на два месяца раньше.

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