Олеся Максименко На крышу ДК им. Солдатова вернулись скульптуры скрипачки и поэта Лётчиков планируется установить к концу октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: департамент культуры и молодёжной политики Перми

На крышу здания ДК им. Солдатова в Перми вернулись фигуры поэта и скрипачки. Двухметровые скульптуры лётчиков будут установлены до конца октября.

Как сообщают в департаменте культуры и молодёжной политики городской администрации, новые фигуры сделаны из более прочного материала — силумина — и полностью повторяют старые.

Напомним, скульптуры демонтировали в середине июля текущего года: техническая экспертиза выявила начало разрушения бетонных фигур. Работы ведутся в рамках большой реконструкции Дворца культуры к 300-летию краевой столицы.

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