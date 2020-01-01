Олеся Максименко
На крышу ДК им. Солдатова вернулись скульптуры скрипачки и поэта
Лётчиков планируется установить к концу октября
На крышу здания ДК им. Солдатова в Перми вернулись фигуры поэта и скрипачки. Двухметровые скульптуры лётчиков будут установлены до конца октября.
Как сообщают в департаменте культуры и молодёжной политики городской администрации, новые фигуры сделаны из более прочного материала — силумина — и полностью повторяют старые.
Напомним, скульптуры демонтировали в середине июля текущего года: техническая экспертиза выявила начало разрушения бетонных фигур. Работы ведутся в рамках большой реконструкции Дворца культуры к 300-летию краевой столицы.
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