Олеся Максименко
На ДК им.Солдатова в Перми начался демонтаж скульптур
Новые планируется установить уже к ноябрю текущего года
Мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил в своём Instagram-аккаунте, что фигуры поэта, скрипачки и лётчиков на ДК им. Солдатова заменят на новые. Работы ведутся в рамках большой реконструкции Дворца культуры к 300-летию краевой столицы.
По словам мэра, новые скульптуры будут в точности повторять старые, но будут отлиты не из бетона, а из силумина — современного долговечного материала. Завершить установку планируется к ноябрю — к 70-летнему юбилею ДК им. Солдатова.
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