Олеся Максименко На ДК им.Солдатова в Перми начался демонтаж скульптур Новые планируется установить уже к ноябрю текущего года Поделиться Поделиться Твитнуть

ДК Солдатова

Константин Долгановский

Мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил в своём Instagram-аккаунте, что фигуры поэта, скрипачки и лётчиков на ДК им. Солдатова заменят на новые. Работы ведутся в рамках большой реконструкции Дворца культуры к 300-летию краевой столицы.

По словам мэра, новые скульптуры будут в точности повторять старые, но будут отлиты не из бетона, а из силумина — современного долговечного материала. Завершить установку планируется к ноябрю — к 70-летнему юбилею ДК им. Солдатова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.