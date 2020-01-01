Ещё на девяти маршрутах общественного транспорта Перми вводится бескондукторная система С 10 октября в салонах также начнут появляться QR-коды для оплаты проезда Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

С 10 октября на автобусных маршрутах №11, №14, №17, №19, №64, №67 и №78, а также на трамваях №4 и №6 вводится бескондукторная система оплаты проезда. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Также в салонах всего городского пассажирского транспорта с 10 октября начнут появляться QR-коды для оплаты проезда через приложение «Транспортная карта Пермь» (доступно для скачивания в «Play Маркет» и «App Store»).

В департаменте также рассказали, как будет работать система бесплатных пересадок на маршрутах с бескондукторной системой оплаты проезда. С 10 октября пересадку можно будет совершить без бумажного билета, если оплата была произведена с помощью проездного. Тогда в автобусе или трамвае одного маршрута спишется оплата проезда, а затем — в следующем транспортном средстве, деньги списываться не будут. Такая возможность будет доступна только при пересадке между маршрутами, где действует бескондукторная система оплаты.

В дептрансе обращают внимание, что по банковской карте совершить электронную бесплатную пересадку не удастся и придётся обращаться к водителю за бумажным билетом. Также обратиться к водителю будет необходимо, если пассажир оплачивает проезд наличными или ему нужно будет пересесть на маршрут, на котором работает кондуктор.





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