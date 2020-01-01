Елена Синица В Перми спрос на квартиры в новостройках снизился на 29% Предложений о продаже также стало меньше на 10% Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщают аналитики «Авито Недвижимости», в третьем квартале 2021 года по стране рынок новостроек продолжил тенденцию к снижению. По данным портала, по сравнению со вторым кварталом, значения спроса на первичное многоквартирное жилье снизились на 7%, а по сравнению с аналогичным периодом 20202 года — на 39%.

Заметнее всего за год значения спроса снизились в Томске (-61%), Сочи (-52%) и Ярославле (-49%). В Перми снижение составило 29%. Положительную динамику продемонстрировал Екатеринбург (+36%), а также Ростов-на-Дону (+7%).





В сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 5% больше стало предложений о продаже квартир в новостройках. А если сравнивать со II кварталом этого года, то увеличение составило 9%.





Лидируют среди регионов по росту количества предложений по итогам года Новосибирск (в 1,9 раза) и Екатеринбург (+32%). Напротив, снижение предложения зафиксировано в Томске (-62%), Кирове (-55%), и Симферополе (-44%). В Перми в III квартале предложений о покупке новостроек стало меньше на 10%.





В третьем квартале в среднем по России цена за квадратный метр увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и на 7% — со II кварталом. Она составляет 125 010 руб. за квадратный метр. В Перми цены продемонстрировали динамику 23% год к году.

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