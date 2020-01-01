Ассоциация операторов фитнес-индустрии просит губернатора Пермского края отказаться от QR-кодов Представители отрасли считают эту меру неэффективной Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселёва выступила против введения ограничительных мер для фитнеса в Пермском крае.

«Мы направили письмо губернатору Пермского края с аргументами и обоснованиями почему эта мера не будет эффективна. У нас есть опыт других регионов, где после проведения анонса случились массовые возвраты и рост теневого рынка по продажам поддельных документов. Ассоциация включилась в работу, мы надеемся что голос отрасли будет услышан», — говорится в сообщении АОФИ.

Представители фитнес-индустрии просят рассмотреть вопрос об отмене QR-кодов при посещении фитнес-залов и обсудить альтернативные пути решения проблемы.

Напомним, в Прикамье с 4 октября вход в фитнес-залы разрешён при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса или справки об отрицательном ПЦР-тесте. Такие же ограничения введены при посещении бассейнов, культурных и спортивных мероприятий. Новые антковидные меры принял оперштаб региона в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

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