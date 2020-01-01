Загрузка первого рейса из Перми в Шарм-Эш-Шейх составила 98% Прямое авиасообщение с египетским курортом возобновлено 3 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Первым рейсом из Перми в Шарм-Эш-Шейх 3 октября улетели 186 пассажиров при возможной максимальной загрузке 189 человек, об этом сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Рейс на самолёте «Боинг — 737» выполнила авиакомпания «Россия». Продажу путёвок на курорт ведёт туроператор «Библиоглобус».

Напомним, 11 сентября начались прямые авиаперелёты из Перми в Хургаду (Египет). Первый рейс также был выполнен почти со 100%-й загрузкой.





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