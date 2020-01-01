В Перми введён в эксплуатацию жилой дом по улице Сигаева Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Застройщику АО «Пермский завод «Машиностроитель выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 22-этажного многоквартирного дома, об этом сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Объект располагается по адресу: ул. Сигаева, 10б. Общая площадь — 15 050 кв. м. Количество квартир — 191.

По данным ведомства, с начала года в перми введено в эксплуатацию уже 29 жилых домов.

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