Олеся Максименко Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 24 муниципалитетах Прикамья В Перми — 247 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 247 заболевших являются жителями столицы региона.

В Пермском районе диагностировано 47 случаев COVID-19, в Берёзовском округе — 40, в Березниках — 36, в Чердынском округе — 35, в Соликамском — 24, в Кунгуре — 23, в Суксунском округе — 17, в Ординском — 10.

Кроме того, девять новых случаев заражения выявлены в Чусовском округе, пять — в Краснокамском, по два — в Чайковском, в Осинском и Кунгурском округах и Большесосновском районе, по одному — в Оханском, Очёрском, Ильинском, Верещагинском, Нытвенском, Сивинском, Карагайском и Александровском округах и ЗАТО Звёздный.

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