В России появился новый праздник — День отца
Он будет отмечаться в третье воскресенье октября
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Президент Владимир Путин 4 октября под указ об установлении нового российского праздника — Дня отца. Он будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.
Его цель — «укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей», говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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