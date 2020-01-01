В России появился новый праздник — День отца Он будет отмечаться в третье воскресенье октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент Владимир Путин 4 октября под указ об установлении нового российского праздника — Дня отца. Он будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

Его цель — «укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей», говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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