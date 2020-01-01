Андрей Стрельцов
«Амкар» вновь потерпел крупное поражение
Пермский футбольный клуб проиграл «Оренбургу-2»
Второе выездное поражение подряд в чемпионате второго дивизиона ФНЛ потерпели подопечные Рустема Хузина и вновь со счётом 1:4. На этот раз неудача подстерегла красно-черных в Оренбурге.
Матч с ФК «Оренбург-2» начался для гостей хорошо. Иван Маркелов уже на 7 минуте вывел свою команду вперед. Затем мог забить Евгений Тюкалов, но не сумел переиграть вратаря соперников после одиннадцатиметрового. Хозяева после этого прихватили инициативу и забили четыре гола.
Напомним, три дня назад «Амкар» с таким же счётом проиграл «Спартаку» Туймазы.
Следующий матч пермская футбольная команда в чемпионате проведёт 10 октября с дублем клуба «Урал» из Екатеринбурга.
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