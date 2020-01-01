Городскую думу Соликамска возглавил директор местного «Водоканала» Игорь Мингазеев Пост вице-спикера получил Андрей Якишин Поделиться Поделиться Твитнуть

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Сегодня, 4 октября, на первом заседании думы Соликамского городского округа VII созыва был избран председатель представительного органа. Им стал директор местного «Водоканала» Игорь Мингазеев. Он представляет депутатское большинство «Уралкалия».

Пост вице-спикера думы Соликамска получил Андрей Якишин, который прошёл выборы при поддержке калийщиков.

На заседании также утвердили перечень и состав постоянных депутатских комиссий думы, а также график приёма избирателей.

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