Елена Синица NordStar совершила первый рейс из Норильска в Пермь В обратном направлении можно будет улететь по воскресеньям Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба аэропорта "Большое Савино"

В субботу, 2 октября, авиакомпания NordStar выполнила первый рейс по маршруту Норильск — Пермь — Казань. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

Отмечается, что рейсы из Норильска в Пермь и Казань будут выполняться еженедельно по субботам. Время вылета из аэропорта Норильска — 15:55, прибытия в Пермь — в 17:25. Затем самолёт вылетает из Перми в Казань в 19:00 и приземляется в 18:25.





В 20:15 самолёт направляется из Казани в Пермь, куда прибывает в 23:40.





Из Перми в Норильск можно будет улететь по воскресеньям. Вылет в 01:10, прибытие — в 06:30. Прилёт и вылет самолёта во всех направлениях указан по местному времени.

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