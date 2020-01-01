Елена Синица Завершена укладка дорожного покрытия на всём протяжении Комсомольского проспекта Осталось заасфальтировать парковочные карманы Поделиться Поделиться Твитнуть

Подрядчик закончил устройство дорожного покрытия на всем реконструируемом участке Комсомольского проспекта в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Уточняется, что на данный момент продолжается озеленение, работы на тротуарах, озеленение, установка чугунного ограждения, опор наружного освещения, светофорных объектов. Далее останется провести асфальтирование парковочных карманов.





Так, на Октябрьской площади устроена кабельная канализация. Кроме этого, завершено устройство дорожной одежды и подходят к концу работы на тротуарах. Предполагается, что здесь появится пешеходная аллея.





На Комсомольской площади также выполнено устройство кабельной канализации, ливневой канализации, наружного освещения. Помимо этого, завершились работы по устройству дорожного покрытия.





В дальнейшем здесь появится зона отдыха с зелёными насаждениями и малыми архитектурными формами.

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