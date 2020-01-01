В Пермском крае выявлено 510 новых случаев заражения COVID-19
Скончались 30 пациентов с коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 510 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек госпитализированы, остальные лечатся на дому под наблюдением врачей.
Среди новых заболевших 77 детей, 231 человек старше 50 лет.
Выздоровел за сутки — 201 житель Прикамья, скончались — 30.
В ковидных отделениях больниц сейчас продолжают лечение 4225 пациентов, 190 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда — 9,1%
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