В Пермском крае выявлено 510 новых случаев заражения COVID-19 Скончались 30 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 510 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек госпитализированы, остальные лечатся на дому под наблюдением врачей.

Среди новых заболевших 77 детей, 231 человек старше 50 лет.

Выздоровел за сутки — 201 житель Прикамья, скончались — 30.

В ковидных отделениях больниц сейчас продолжают лечение 4225 пациентов, 190 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 9,1%

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