При крушении вертолёта в Подмосковье погибли двое жителей Пермского края Причины ЧП устанавливаются Поделиться Поделиться Твитнуть

Установлены личности всех трёх погибших при крушении вертолета «Робинсон» в районе детского городка ЗИЛ в Подмосковье 3 октября, сообщает «Московский комсомолец».

Судя по паспортам, найденным на месте крушения, пассажирами «Робинсона» были 21-летняя Христиана Кисель из Березников и 21-летний Семён Садков из Соликамска (Пермский край). Судя по всему, пара совершала романтический полёт.

Как пишет издание, отец Семёна — директор местного завода металлических изделий, член общественной палаты Пермского края. Отец Христины — клирик местной епархии.

Третий погибший — пилот вертолёта Александр Шапочкин, член авиаклуба «Кондор-М».

Причины крушения пока не установлены. ЧП случилось в воскресенье около 20 часов по местному времени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.