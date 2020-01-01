В Пермском крае началась вакцинация от коронавируса иностранных граждан Стоимость медицинской услуги составляет 650 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Спутник Лайт

Константин Долгановский

В отделении платных медицинских услуг Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями началась иммунизация против COVID-19 иностранных граждан. По данным регионального Минздрава, 78 человек уже сделали прививки, всего же в Прикамье планируется иммунизировать от коронавируса порядка 10 тыс. лиц данной категории.

Иммунизация иностранных граждан осуществляется препаратом «Спутник Лайт». Стоимость услуги составляет 650 руб., Иммунизацию своих сотрудников могут оплатить работодатели.

Кроме того, пройти иммунизацию можно при наличии полиса добровольного медицинского страхования при условии включения в него услуги «вакцинация». Услуга будет оказана при наличии договора между страховой компанией и центром СПИД.

Иммунизация иностранных граждан проводится по адресу: г. Пермь, ул. Свиязева, 21 в отделении платных медицинских услуг в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 15.00.

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