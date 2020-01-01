Елена Синица Штат фонда грантов губернатора увеличился вдвое Теперь в него входят 13 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Предельная штатная численность фонда грантов губернатора увеличится до 13 человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщает портал Ura.ru, в состав совета фонда вошли глава Общественной палаты Прикамья, ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников, проректор по молодежной политике ПГНИУ Елена Малкова, сопредседатель реготделения ОНФ Ирина Ивенских, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин, руководитель общественного движения «Слушай соловья» Надежда Баглей.

Постановление вступит в силу 1 января 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что среди победителей конкурсов губернаторских грантов для некоммерческих организаций в этом году не оказалось известных, системообразующих НКО социальной направленности, а самые высокие экспертные оценки и самые крупные гранты получили спортивные организации.

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