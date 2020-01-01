На этой неделе в Пермском крае ожидается потепление до +16 градусов Самыми тёплыми днями станут четверг и пятница Поделиться Поделиться Твитнуть

Погоду в Пермском крае на этой неделе будет главным образом определять блокирующий антициклон. В регионе ожидается малооблачная без осадков погода с постепенным повышением дневной температуры. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я»

Так в понедельник и вторник максимальная температура днём поднимется до отметки +9°, в среду — до +11°, в четверг и пятницу — до +16°.

При этом в ночные часы ожидаются заморозки, до -3…-7°.

В выходные в регионе похолодает, в воскресенье вероятны осадки.

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