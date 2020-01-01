Андрей Стрельцов «Молот» на домашнем льду победил «Звезду» Пермская хоккейная команда продолжила серию удачных игр Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

В очередном домашнем поединке «Молот» одолел столичный клуб «Звезда» со счётом 3:1.

Всe основные события игры развернулись в последнем, третьем периоде. Первыми отличились хозяева — гол на счету Ильи Чефанова. После того как гостям удалось счёт сравнять, «молотобойцы» сумели забить ещё дважды. Вначале меток был Матвей Банников, а окончательный результат оформил Камиль Шиафотдинов, забивший шайбу в пустые ворота после того, как столичная команда заменила вратаря на шестого полевого игрока.

Добавим, это восьмая победа подопечных Альберта Логинова в чемпионате ВХЛ в этом сезоне. Команда входит в тройку сильнейших в турнирной таблице.

Теперь 9 октября «Молот» встретится на своей ледовой арене с «Нефтяником» из Альметьевска.

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