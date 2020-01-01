Олеся Максименко COVID-19 обнаружен в 29 муниципалитетах Прикамья В Перми — 249 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у жителей 29 территорий Пермского края.

Как и ранее, наибольшее количество заболевших выявлено в Перми. На втором месте — Пермский район (68), на третьем — Березники (33).

В Верещагинском городском округе инфицированы 22 жителя, в Кишертском — 19, в Очёрском и Суксунском — по 17, в Соликамском и в Кунгуре — по 16.

В Частинском округе — восемь новых забелевших, Кунгурском — шесть, в Краснокамском и Чусовском округах — по пять, в Лысьвенском — четыре, в Добрянском — три.

В Октябрьском и Нытвенском городских, Бардымском, Кишертском и Александровском округах — по два случая заражения, в Кизеле, Берёзовском, Ильинском, Ординском, Осинском, Оханском, Юсьвинском округах, Большесосновском районе и ЗАТО Звёздный — по одному.

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