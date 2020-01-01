Бывший глава минстроя Пермского края будет отвечать за строительство Чусовского моста Одна из ключевых инфраструктурных строек региона отстаёт от графика на два года Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Филимонов / фото: gateway.mbk-news.appspot.com

Экс-заместитель министра строительства Прикамья и бывший и.о. главы минстроя Сергей Филимонов назначен гендиректором ООО «Пермская концессионная компания». Данные об этом опубликованы на сервисе «СПАРК-Интерфакс». Ранее этот пост занимал Алексей Родионов.

ООО «Пермская концессионная компания» была создана в 2016 году для реализации стратегически важного проекта строительства нового моста через реку Чусовую. Уставный капитал ООО — 1,5 млн руб. Проект реализуется с привлечением финансов из бюджета федерального и краевого центра, а также денег частного инвестора на условиях концессии. Строительство стартовало в 2018 году. Генподрядчиком объекта является АО «Стройтрансгаз».

Возведение моста должно было завершиться в 2021 году, однако одна из ключевых инфраструктурных строек региона отстаёт от графика. Теперь полностью завершить объект предполагается только в 2023-м.

Протяжённость нового моста составит 1,5 км, вместе с подходами к нему — 9,2 км.

Справка:

Сергей Григорьевич Филимонов в 1993 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работать начал в ОАО«Стройсинтез» (ОАО«Трест№7») мастером СМУ-2. Принимал участие в строительстве объектов гражданского и промышленного назначения. После службы в вооруженных силах продолжил трудовую деятельность в ОАО «Трест №14». В последующем работал на руководящих должностях в Уральском филиале ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (г. Москва), АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (г. Санкт-Петербург). Участвовал в строительстве ряда крупных объектов в сферах инфраструктурного и нефтехимического строительства.

Перешёл на работу в правительство Пермского края при губернаторе Викторе Басаргине. С сентября 2016 года был исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Прикамья. До июля 2019 года занимал пост замминистра строительства Пермского края.

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