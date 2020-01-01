Четвёртый год строительства Фоторепортаж с возведения нового Чусовского моста Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 19 февраля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил ход строительства нового Чусовского моста, который с 2018 года возводится в рамках концессионного соглашения с ООО «Пермская концессионная компания». Генподрядчиком объекта является АО «Стройтрансгаз».

Визит вызван не только тем, что это одна из ключевых инфраструктурных строек региона, но и тем, что работы отстают от графика: из 14 мостовых опор установлено только две береговые.

Подрядчик обещал нарастить темпы.

«Сегодня в проекте задействовано порядка 250 человек, планируется увеличение до 600–700. Работы ведутся круглосуточно. Сейчас на правом берегу идёт устройство 13-й опоры, строится площадка под 12-ю опору. На левом берегу на прошлой неделе выполнена заливка бетона на первую ступень тела опоры. На этот год мы запланировали работы по всем 12 русловым опорам, для их возведения будет задействован флот. К концу года мы увидим все 14 опор моста», — сказал главный инженер дирекции «Пермский край» АО «Стройтрансгаз» Максим Смагин.

Он также добавил, что при наступлении положительных температур возобновятся дорожные работы на участках, примыкающих к существующей четырёхполосной дороге и на подходе к мосту, а также начнётся возведение путепровода в районе ул. Цимлянской и Корсуньской.

Компания-подрядчик обязалась к концу нынешнего года выполнить строительные работы на 6 млрд руб., а полностью завершить объект в 2023 году.

Протяжённость моста составит 1,5 км, вместе с подходами к нему — 9,2 км.

Константин Долгановский

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