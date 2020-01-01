Андрей Стрельцов
«Парма» узнала всех соперников по группе в кубке ФИБА
Ещё одним соперником пермского клуба стала португальская «Бенфика»
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Стали известны даты проведения матчей в Кубке ФИБА и полные составы групп.
Напомним, что пермская команда выступает в группе С. Ранее было объявлено, что вместе с «Пармой» будет играть голландский «Хирос Ден Бос» и чешская «Опава».
Выиграв квалификационный отбор, к ним присоединилась португальская «Бенфика».
Первый свой матч в турнире «Парма» проведет в Перми 13 октября и её соперником будет клуб из Чехии.
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