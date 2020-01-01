Андрей Стрельцов «Парма» узнала всех соперников по группе в кубке ФИБА Ещё одним соперником пермского клуба стала португальская «Бенфика» Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Стали известны даты проведения матчей в Кубке ФИБА и полные составы групп.

Напомним, что пермская команда выступает в группе С. Ранее было объявлено, что вместе с «Пармой» будет играть голландский «Хирос Ден Бос» и чешская «Опава».

Выиграв квалификационный отбор, к ним присоединилась португальская «Бенфика».

Первый свой матч в турнире «Парма» проведет в Перми 13 октября и её соперником будет клуб из Чехии.

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