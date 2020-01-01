Елена Синица SuperJob: Ради трудоустройства россияне готовы уступить 10% от зарплаты В целом, снизить зарплатные ожидания согласны чуть менее половины жителей страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала для поиска работы SuperJob, сегодня к снижению зарплатных ожиданий готовы 45% россиян.

При этом, каждый пятый опрошенный (19%) готов уступить не более 5% суммы, ещё 17% — не более 10%.





А вот получать зарплату на 15% меньше готовы 4%, на 20% — 3%. К сокращению доходов на четверть от ожидаемых готовы лишь 2%.





В среднем ради трудоустройства россияне готовы уступить 10% от зарплаты.





Отмечается, что 37% россиян не хотят снижать свои зарплатные ожидания.

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